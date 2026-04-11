L’arte proveniente dalla regione Marche si presenta a New York grazie alla partecipazione a ArtExpo. La mostra include le opere di Anastasia Lanciotti, artista che lavora con tecniche contemporanee. La sua ricerca si inserisce in un contesto internazionale, portando un settore artistico locale sotto gli occhi di un pubblico globale. La presenza a questa fiera rappresenta un’occasione per mostrare il lavoro di artisti italiani in un contesto di grande visibilità.

L’arte contemporanea marchigiana attraversa l’oceano per posarsi sulle vetrine di New York, dove la ricerca espressiva di Anastasia Lanciotti trova una nuova, prestigiosa collocazione internazionale. L’artista fermana è infatti protagonista all’interno di ArtExpo, uno dei pilastri mondiali del settore, grazie alla selezione ottenuta per il Trofeo delle Arti Creative, un riconoscimento volto a dare spazio ai talenti scelti per la loro qualità e valore estetico. Dalla dimensione locale al palcoscenico globale di ArtExpo. Il percorso che ha portato la creatività di Fermo tra le metropoli americane non è frutto di un evento isolato, ma il culmine di una progressione artistica ben definita negli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’arte di Fermo conquista New York: Anastasia Lanciotti a ArtExpo

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