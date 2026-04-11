L' armadio è strapieno ma nulla da indossare? Non è moda è psicologia

Nonostante un armadio traboccante di vestiti, molte persone si trovano a constatare di non avere nulla da indossare. In alcune rappresentazioni cinematografiche, come quella di una scena di un noto film, un personaggio con un guardaroba ricco si lamenta di non trovare niente da mettere. Questa situazione riflette un fenomeno comune che coinvolge aspetti psicologici legati alla percezione e alla scelta dei capi.

L' armadio è pieno, anzi stracolmo. Eppure persino Saraha Jessika Parker nelle (sotto)vesti di Carrie nel film Sex and the City (nella foto sopra) guarda sgomenta il suo sterminato lussuoso inarrivabile guardaroba e dice «aiuto! non ho niente da mettermi». Figuriamoci, noi. Uno studio della catena di abbigliamento Mark and Spencer ha contato che una donna trascorre 17 minuti al giorno davanti all'armadio provando outfit diversi prima di riuscire a decidersi. Per par condicio pare che anche gli uomini non ne siano immuni, ma la «patologia» ne colpisce solo un terzo. A far due conti in ogni caso l'indecisione davanti allo specchio occupa un tempo immenso: ben 6 mesi della vita delle donne tra i 18 e i 60 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'armadio è (stra)pieno ma nulla da indossare? Non è moda, è psicologia

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