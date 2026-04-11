L'annuncio di Valentina Riccio e Tony Panico | Aspettiamo un bambino A dicembre si erano lasciati
Valentina Riccio e Tony Panico hanno annunciato di aspettare un bambino attraverso un video pubblicato sui social media. I due, conosciuti per la partecipazione a Temptation Island, hanno dichiarato di non conoscere ancora il sesso del bambino e di organizzare una grande festa. La loro separazione era avvenuta a dicembre, pochi mesi prima dell'annuncio. La notizia è stata condivisa con i follower attraverso il video, senza ulteriori dettagli.
L'annuncio tramite un video pubblicato dai due ex Temptation Island sui social: "Non conosciamo ancora il sesso, ma faremo una grande festa". Solo a dicembre del 2025 Panico annunciava la fine della loro storia.🔗 Leggi su Fanpage.it
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