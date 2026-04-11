Lainate | nasce il Giardino dei glicini un’oasi per la fragilità

A Lainate è stato inaugurato giovedì sera il Giardino dei glicini, un’area verde di circa 3.000 metri quadrati situata in viale Marche. La nuova spazio è stato creato con l’obiettivo di offrire un ambiente più accogliente per le persone che frequentano le strutture della zona. L’apertura del giardino rappresenta un intervento volto a favorire momenti di relax e socializzazione in un contesto naturale.

A Lainate è stato inaugurato giovedì sera il Giardino dei glicini, un’area verde di 3mila metri quadrati pensata per migliorare la qualità della vita degli ospiti delle strutture di viale Marche. L’intervento, frutto di un investimento comunale da 145mila euro, trasforma il parco che circonda la Residenza sanitaria assistenziale per anziani e la Residenza sanitaria per disabili in uno spazio di socialità accessibile. L’impatto sociale di un investimento sul territorio. La riqualificazione non rappresenta solo un miglioramento estetico, ma una risposta strutturale alle fragilità emerse durante l’emergenza sanitaria legata al Covid-19. In quegli anni, la necessità di spazi esterni facilmente raggiungibili vive in regime di assistenza è diventata una priorità assoluta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lainate: nasce il Giardino dei glicini, un’oasi per la fragilità Arte e solidarietà per l’ospedale dei bambini: nasce “Il Giardino dei Sogni”Un progetto che unisce bellezza, cura e solidarietà prende forma a Padova con “Il Giardino dei Sogni”. Giardino Alzheimer: un’oasi sensoriale da difendereIl Guardino Pubblico, situato tra corso Garibaldi e via Padre Vicinio da Sarsina, sta per accogliere un nuovo spazio dedicato alla demenza.