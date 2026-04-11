L' agronomo Zanzi | Senza il riferimento all’ex fiera sono pronto a ritirare la donazione dei tigli

L'agronomo Daniele Zanzi ha dichiarato che, se non ci sarà un riferimento all’ex fiera, è disposto a ritirare la donazione dei 125 tigli destinati all’area dell’interporto. La questione riguarda la possibile collocazione degli alberi nel boschetto cittadino, con Zanzi che ha affermato di voler comunque mantenere la propria intenzione di donare gli alberi. La decisione definitiva sulla sistemazione dei tigli resta ancora da definire.