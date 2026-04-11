L' agronomo Zanzi | Senza il riferimento all’ex fiera sono pronto a ritirare la donazione dei tigli
L'agronomo Daniele Zanzi ha dichiarato che, se non ci sarà un riferimento all’ex fiera, è disposto a ritirare la donazione dei 125 tigli destinati all’area dell’interporto. La questione riguarda la possibile collocazione degli alberi nel boschetto cittadino, con Zanzi che ha affermato di voler comunque mantenere la propria intenzione di donare gli alberi. La decisione definitiva sulla sistemazione dei tigli resta ancora da definire.
Rimane incerto, per ora, il destino dei 125 nuovi tigli previsti nell’area dell’interporto. L’agronomo di fama internazionale Daniele Zanzi non ha fatto marcia indietro, ribadendo la volontà di donare gli alberi in modo che vengano collocati nel boschetto della città. Ha posto però una condizione. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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