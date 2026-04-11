Laghetto Verde di Abbadia Sarà svuotato e ripulito per i suoi molteplici usi

Sono cominciate le operazioni di svuotamento del Laghetto Verde, situato poco sopra l’area mineraria. Il fondale dell’invaso artificiale è stato riempito nel tempo con inerti, rami e scarti di vario genere, soprattutto dopo l’alluvione del 2019. Le operazioni di pulizia sono state decise per permettere l’utilizzo futuro del laghetto. La rimozione dei detriti è in corso per favorire le attività previste.

Sono iniziate le operazioni di svuotamento del "Laghetto Verde". Il fondale dell’invaso artificiale, poco sopra l’area mineraria, è alterato a causa della presenza di inerti, rami, scarti di ogni genere, che vi sono confluiti nel tempo soprattutto nell’alluvione del 2019. Tutto ciò che dalla montagna scendeva verso valle confluì in questo laghetto. E questa fu la ragione della sua realizzazione voluta dalla società Monte Amiata per evitare che le acque piovane filtrassero dentro le gallerie dove si estraeva il mercurio. Il "Laghetto Verde", capace di contenere 35mila metri cubi d’acqua, è servito, anche oggi, allo scopo che ne determinò la sua realizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Laghetto Verde di Abbadia. Sarà svuotato e ripulito per i suoi molteplici usi Udine: “Donne di Donne”, la mostra fotografica che celebra lo sguardo femminile e i suoi molteplici volti.Udine è la cornice di “Donne di Donne”, una mostra fotografica inaugurata presso la Galleria FARè che celebra lo sguardo femminile attraverso le... Anthropic non rispetterà l’ultimatum del Pentagono sugli usi militari dei suoi sistemi di AI«In buona coscienza non possiamo accogliere la loro richiesta», ha detto il capo della società rispondendo al segretario alla Difesa degli Stati... Si parla di: Laghetto Verde di Abbadia. Sarà svuotato e ripulito per i suoi molteplici usi. Soldi per il laghetto Verde. Acqua per la neve artificiale l’antincendio e attività ludicheFinanziato il progetto per il recupero del laghetto Verde di Abbadia San Salvatore. Lavori per 600mila euro in più arrivati dalla Regione. Per la precisione la metà dal fondo turismo, 150mila sempre ... lanazione.it Recupero del laghetto Verde. L’Amiata Valdorcia fa squadraUna risorsa di acque reflue che garantirà i servizi di Protezione Civile; migliorerà l’ambiente; alimenterà gli impianti di... Una risorsa di acque reflue che garantirà i servizi di Protezione Civile; ... lanazione.it