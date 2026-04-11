L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterieDal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti per...

Temi più discussi: Scadenza 10 aprile per Agenda Sud e Agenda Nord; Fisco, le scadenze di aprile 2026: il calendario completo; Nis2, cosa devono fare le aziende da aprile 2026 in poi; Horizon Europe: al via Africa Initiative IV per rafforzare la cooperazione UE–Africa.

Rottamazione cartelle: tutte le scadenze 2026-2027 da non perdereDal 30 marzo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile un nuovo servizio per consultare il calendario completo delle rottamazioni. diritto.it

Prossime scadenze delle Rottamazioni, il nuovo servizio dell’AdERIl nuovo servizio messo a disposizione dall'AdER permette di orientarsi tra le diverse scadenze della rottamazione quater, quinquies e delle scadenze previste per i riammessi. money.it

Un’agenda piena di nomi, numeri di telefono e cifre, presumibilmente somme di denaro. È questo il nuovo elemento chiave emerso nell’inchiesta sul cimitero degli orrori di Scossicci, dove sono stati ritrovati i resti di 55 cani - facebook.com facebook