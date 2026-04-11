Il Barcellona sta valutando diverse strategie per rafforzare la rosa e raggiungere nuovi obiettivi di mercato. Con la possibile partenza di Lewandowski e l’aumento del limite salariale della Liga, i blaugrana puntano a ottenere risorse economiche e spazi salariali. Questi cambiamenti potrebbero facilitare l’acquisto di un difensore come Bastoni, mentre si cerca di avvicinarsi all’obiettivo del miliardo di euro di fatturato.

Il Barcellona vuole Alessandro Bastoni. E Julian Alvarez. Uno sotto contratto con l’Inter, l’altro con l’Atletico Madrid. Ma può permetterseli? Può pagarli? Domande alle quali è difficile rispondere, però si può fare un po’ di chiarezza sulla situazione economica del club catalano. Partiamo dalle note positive. Il Barcellona ha iniziato la stagione giocando a Montjuic, e ogni partita giocata sulla collina olimpica della città costava circa mezzo milione di euro. Oltre alla perdita per la vendita di un numero ridotto di biglietti e a tutte le difficoltà legate alle entrate del Match Day. In autunno il Barça è tornato al Camp Nou, che è un cantiere, ma è ovviamente gratis e la capienza è già arrivata a 62.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'addio a Lewa, le cessioni e l'obiettivo del miliardo: così il Barça può prendere Bastoni

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