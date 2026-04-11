Venerdì mattina, il presidente del Kuomintang ha incontrato il leader cinese nella Grande Sala del Popolo di Pechino. La visita di Cheng Li-wun si è conclusa con un risultato positivo per la Cina nel settore dell’informazione. La riunione tra i due rappresentanti ha rappresentato un momento chiave nelle relazioni tra i due paesi. La comunicazione ufficiale ha confermato l’incontro senza fornire dettagli aggiuntivi sul contenuto della discussione.

Quando Cheng Li-wun, presidente del Kuomintang, ha varcato le porte della Grande Sala del Popolo venerdì mattina per incontrare il leader cinese, Xi Jinping, il messaggio era già definito. Il leader cinese ha ribadito che la riunificazione è una “inevitabilità storica” e ha avvertito che qualsiasi spinta verso l’“indipendenza” non sarà tollerata. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, ma – osserva Aurelio Insisa, esperto di politica asiatica – il punto non è tanto l’incontro in sé quanto il modo in cui viene costruito e utilizzato. “Quello che trovo più interessante di questa visita è il modo in cui si articola nel dominio dell’informazione”, spiega il responsabile della ricerca sull’Asia dell’Istituto Affari Internazionali (IAI). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La visita di Cheng a Pechino? Vittoria cinese nel campo dell’informazione. Parla Insisa

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