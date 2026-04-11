La ' vecchia Cassino' torna alla luce | la storia merita memoria

I resti della vecchia Cassino, distrutta dai bombardamenti del 15 marzo 1944 durante la seconda guerra mondiale, sono tornati alla luce. Questi reperti, ancora visibili, conservano le tracce di un passato segnato da violenza e distruzione. La loro riemersione rappresenta un momento di memoria storica che permette di ricordare gli eventi vissuti in quella zona. La scoperta è stata confermata da recenti interventi di scavo e analisi archeologiche.

La memoria storica della guerra vive nelle ferite che il tempo non ha saputo né potrà cancellare. Tra queste i resti della vecchia Cassino, annientata dai devastanti bombardamenti il 15 marzo 1944, durante la seconda guerra mondiale, riaffiorano oggi come testimonianza silenziosa di dolore e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Gli italiani ebrei protagonisti dell’economia italiana. Torna alla luce una storia quasi dimenticata«Dunque, quello che avviene dopo il 1945 non è il ripristino dello status quo ante», avverte David Bidussa nella prefazione al saggio dello storico... Elsa Esnoult, Sandrine Quétier face au Père Fouras | FORT BOYARD FRANCE 2020 E06