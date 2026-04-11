Domani apre a Verona il Salone internazionale del Vinitaly, evento che quest’anno si svolge in un momento di diminuzione dei consumi di vino e di calo delle esportazioni italiane del settore. La Commissione europea ha dichiarato che il vino può essere dannoso per la salute, alimentando discussioni sulla promozione e sulla regolamentazione del settore vinicolo. La manifestazione riunisce produttori, importatori e operatori del settore da diversi Paesi.

Quell’esortazione è un grido di dolore delle cantine che tra capo e collo si vedono arrivare dall’Europa l’ennesima tegola. Scrive la commissione Salute dell’Europarlamento, smentendo una deliberazione presa dal plenum dell’aula appena tre anni fa che promuoveva il consumo responsabile, che la «Commissione deve accelerare l’iter legislativo per mettere sulle etichette gli health warning» perché in consonanza con il documento Be.Ca (le politiche anticancro dell’Europa) e in accordo con l’Oms bisogna dire che l’alcol uccide». Vogliono che le bottiglie abbiano immagini e scritte esplicative del tipo: il vino fa male. Si fa fatica a immaginare una bottiglia di Solaia, di Masseto, di Sassicaia, di Barolo Spe (che sono gioielli) con la scritta «non lo bevete perché vi ammazza».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Ue vuole farcela bere: «Il vino fa male»

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