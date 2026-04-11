La tregua di Trump non sblocca Hormuz l’Europa prova a fare da sé | spunta l’ipotesi di una trattativa diretta con l’Iran

Dopo la tregua tra Stati Uniti e Iran, l’Europa cerca di agire in autonomia per mantenere aperto lo stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio mondiale. La possibilità di una trattativa diretta con l’Iran viene presa in considerazione, mentre le tensioni tra Washington e Teheran continuano a influenzare le dinamiche regionali. La situazione resta complessa e fragile, con le nazioni europee che tentano di trovare soluzioni alternative.

Anche in seguito alla (fragile) tregua concordata tra Stati Uniti e Iran, l’Europa continua a pagare il prezzo della guerra mossa dai governi di Donald Trump e Benjamin Netanyahu al regime degli ayatollah. Oggi, sabato 11 aprile, è il giorno di apertura dei negoziati tra Washington e Teheran, ma a Bruxelles nessuno si fida che ci sia davvero un’intesa all’orizzonte. E così, rivela oggi Claudio Tito su Repubblica, l’Unione europea sta pensando seriamente di bypassare l’alleato americano e negoziare direttamente con l’Iran per sbloccare lo stretto di Hormuz, che – oltre a far lievitare il prezzo di gas e petrolio – rischia di lasciare le compagnie aeree senza carburante nel giro di poche settimane. 🔗 Leggi su Open.online

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Trump annuncia una tregua di due settimane con l'Iran "ma apra subito Hormuz", la mossa della debolezza UsaAlla fine Donald Trump ha preso la decisione che avevamo previsto su Virgilio Notizie: tregua con l’Iran per due settimane, e poi si vedrà.

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Melania Trump: "Mai stata amica di Epstein, su di me menzogne infondate". Le parole della First Lady: "Non mi ha presentato Donald Trump". #ANSA - facebook.com facebook

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