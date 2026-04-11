Una donna ha raccontato di aver subito violenze da parte del marito, che si trovava in condizioni di infermità. Ha descritto di aver avuto il naso rotto due volte, lividi costanti e labbra gonfie, attribuendo le ferite a incidenti domestici o al lavoro nei campi. La testimonianza chiarisce un quadro di violenza protratta e di tentativi di nascondere le vessazioni.

Vichi Mi hai rotto il naso due volte, ero sempre piena di lividi, in bocca avevo sempre il sapore del sangue, le labbra gonfie. E raccontavo che mi ero fatta male lavorando nel campo o cadendo in casa.". Gli afferrava i pochi capelli rimasti e glieli tirava con tutte e due le mani fino a quando non lo sentiva uggiolare come un cane. "Nessuna donna si è mai sentita sola come me." Gli storceva un dito, gli pestava un piede, gli strizzava un capezzolo. Santa donna. Prima sì che era una santa donna, non aveva fatto altro che sopportare umiliazioni e percosse. Per anni si era sentita una persona insignificante, non si apprezzava, credeva di non saper fare nulla, era convinta di meritare quella vita sciagurata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sua vita era stata un inferno. E si vendicava sul marito infermo

Maria Franca Ferrero morta ad Alba, era appena stata nominata presidente a vita dell'azienda creata dal maritoLa vedova di Michele Ferrero aveva 87 anni ed è deceduta nella sua casa ad Alba (Cuneo).

In "Hanno ucciso habibi" (habibi è "il mio amore" in arabo) racconta la sua vita con la figlia di 3 anni dopo la morte del marito, ammazzato da un attacco israeliano: si era messo davanti a lei e alla loro bambina, per proteggerle con il suo corpoIn un tempo attraversato da conflitti, polarizzazioni e notizie che scorrono troppo in fretta per essere davvero comprese, fermarsi ad ascoltare una...

Temi più discussi: Una sedia nel corridoio; Madre e figlia morte avvelenate a Campobasso, sentiti amici e conoscenti della famiglia; TRAGICO WEEKEND DI PASQUA: SEI MORTI SULLE STRADE; Zurla, il medico in guerra armato di passione e umanità.

Enrico Vanzina: Mia madre è stata il grande amore della mia vita, era gelosa di mia moglie. Berlusconi? Era intelligentissimo: in tre minuti mi spiegò tuttoIl regista rivela il difficile rapporto con la madre, l'amore per la moglie e l'incontro con Berlusconi: Mi spiegò il cinema meglio di me ... ilfattoquotidiano.it

Quel che resta di Cristina: Hanno fatto la loro vita quale sarebbe stata la sua? Non voglio neanche vederliIl giorno della lettura della sentenza che ha aggiunto al tragico sequestro e alla morte di Cristina Mazzotti un pezzo di verità attesa da cinquant’anni è anche il giorno che riporta a galla le ... ilgiorno.it

L'avvocato Arturo Messere rinuncia ad assistere Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne di Pietracatella, in provincia di Campobasso, morte dopo Natale 2025 in circostanze ancora misteriose. Questa mattina il legale ha comunicato la sua decisione - facebook.com facebook