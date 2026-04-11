La strage di Suviana niente risarcimento | non erano sposati

Il 11 aprile 2026 a Bologna è stata resa nota la decisione sulla richiesta di risarcimento per la strage avvenuta alla centrale idroelettrica di Bargi, dove due persone sono morte in un’esplosione. Le autorità hanno stabilito che, nonostante siano state in relazione da molti anni, le due vittime non erano sposate e per questo motivo non hanno diritto a un risarcimento. La vicenda ha suscitato reazioni tra i familiari e le persone coinvolte.

Bologna, 11 aprile 2026 – Insieme da una vita, hanno condiviso speranze, risate e dolori, sogni, progetti, ogni cosa: un futuro distrutto nell’ esplosione della centrale idroelettrica Enel Green Power di Bargi (Bologna). La loro vita insieme finì quel pomeriggio di due anni fa, quando lo scoppio uccise Alessandro D’Andrea, 36 anni, tra le sette vittime di quella che passerà poi alla storia come la strage di Suviana. Originario di Forcoli (Pisa) e residente a Milano, Alessandro conviveva da 11 anni con la sua Sara. Una di famiglia, al punto che i genitori di Alessandro la consideravano come una figlia. Genitori e sorelle di D’Andrea erano stati risarciti dall’Inail con 11mila euro in tutto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La strage di Suviana, niente risarcimento: “non erano sposati” “Non erano sposati, niente risarcimento”, zero euro per Sara, compagna di una delle 7 vittime di SuvianaBologna, 11 aprile 2026 – Insieme da una vita, hanno condiviso speranze, risate e dolori, sogni, progetti, ogni cosa: un futuro andato distrutto... Leggi anche: Strage di Suviana. I genitori di D’Andrea: "E’ una vergogna. Vogliamo la verità" Temi più discussi: La strage di Suviana, quei sei secondi in cui è successo tutto. L'incidente 2 anni dopo: l'inchiesta, le vittime e i sopravvissuti; Strage di Suviana, due anni dopo le indagini sono bloccate; 9 aprile, 2° anniversario della strage di Suviana - Filctem; Due anni fa la strage di Suviana: Ogni giorno che passa la verità si allontana. Strage di Suviana, l’avvocato: Il processo è ancora lontano. Prove a rischio deterioramentoFocareta, che rappresenta la Cgil come parte civile: Ancora nessun sopralluogo nella centrale, è come se in un caso di omicidio la Scientifica non ... bologna.repubblica.it Suviana, due anni fa la strage nella centrale idroelettrica. La Cgil: Verità ancora lontanaBOLOGNA – Sono passati due anni dalla strage di Suviana del 9 aprile 2024, costata sette morti e sei feriti nella centrale idroelettrica di Bargi, gestita da Enel. «E ogni giorno che passa la verità s ... bologna.repubblica.it Strage di Suviana, l’avvocato: “Il processo è ancora lontano. Prove a rischio deterioramento” x.com Disastro Suviana, due anni dopo: Lepore accusa “fallimento del sistema”. Cgil: centrale ferma, danno per territorio e Italia - facebook.com facebook