La sfilata dei carri allegorici per la gioia di grandi e piccini

A Noventa Padovana torna la tradizionale sfilata dei carri allegorici di Carnevale, dopo le edizioni del 2024 e del 2025. L’evento coinvolge sia bambini che adulti, offrendo uno spettacolo di carri decorati che sfilano per le vie del paese. La manifestazione è stata confermata anche per quest’anno, mantenendo la tradizione di una delle occasioni più attese nella comunità locale.

Dopo le positive esperienze delle edizioni 2024 e 2025, torna a Noventa Padovana la sfilata dei carri allegorici di Carnevale. Appuntamento domenica 19 aprile alle 16,30 in via Roma per la partenza del corteo, che dagli impianti sportivi sfilerà lungo la direttrice principale del paese, preceduto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Carnevale 2026: la sfilata dei carri allegorici a PontiniaProseguono gli appuntamenti del Carnevale Pontino che sta animando tutta la provincia già da un paio di fine settimana e che vedrà il suo gran finale... Nocera Superiore: domenica la sfilata dei carri allegoriciGrande attesa in città per il tradizionale appuntamento di Carnevale rinviato per maltempo: due cortei attraverseranno le principali strade fino alla... Ancona che Maschera!, la sfilata dei carri allegorici al carnevale di Ancona Temi più discussi: Carnevale di Primavera: la sfilata dei popoli tra colori e mare.; Carnevali di Marca, in 20.000 per la sfilata dei carri a Vittorio Veneto; Festa di primavera con la sfilata dei carri fioriti; NOVENTA PADOVANA | Domenica 19 aprile sfilata dei carri di Carnevale. La sfilata dei carri allegorici per la gioia di grandi e picciniAppuntamento domenica 19 aprile alle 16,30 in via Roma per la partenza del corteo, che dagli impianti sportivi sfilerà lungo la direttrice principale del paese, preceduto da 30 figuranti in abiti sart ... padovaoggi.it Carlevà ‘d Mathi, è tutto pronto per la sfilata dei carri allegoriciDopo due mesi di attesa, è tutto pronto per il Carlevà ’d Mathi. A causa del rinvio per il maltempo, la sfilata - inizialmente prevista a fine gennaio - si terrà domenica 29 marzo, con le stesse modal ... ilrisveglio-online.it Domenica 19 aprile in Piazza del Popolo la sfilata degli ospiti del Canile di Chiesuola con le volontarie dell’Associazione Amici del Cane: storie, incontri e possibilità di adozione - facebook.com facebook Da Ricky sfilata di Pasqua a Tokyo! #tinycars #auto #car #tokyo x.com