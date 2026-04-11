La comunità di San Benedetto è in lutto per la morte di un ragazzino di 12 anni avvenuta in una Spa di Pennabilli. Il minore è rimasto intrappolato sotto l’acqua a causa di un bocchettone dell’idromassaggio, che lo ha trattenuto sott’acqua provocandone il decesso. La notizia ha suscitato dolore tra familiari, amici e cittadini, che si sono riuniti per ricordarne la figura.

La comunità cittadina di San Benedetto scossa dalla terribile notizia della morte di Matteo Brandimarti, il ragazzino di 12 anni morto a seguito dei danni subiti nella vasca idromassaggi in una Spa di Pennabilli, risucchiato da un bocchettone che l’aveva bloccato sott’acqua. Un incidente sul quale stanno lavorando carabinieri e Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e messo sotto sequestro la vasca incriminata. Matteo era partito alla volta di Pennabilli, per le vacanze di Pasqua, con il padre Maurizio e la madre Nicoletta Sprecacè, conosciuta a San Benedetto dove aveva avuto, fino al 2022 l’attività commerciale ‘Batuffoli e coccole’ in via Manzoni e dove Matteo aveva trascorso gran parte del tempo fra quegli scaffali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scuola unita nel dolore: "Era molto amato da tutti"

Matteo Brandimarti, il ricordo dei compagni sul banco: un cuore e tante firme. “Era amato da tutti, siamo disorientati"San Benedetto (Ascoli), 10 aprile 2026 – La comunità cittadina di San Benedetto scossa dalla terribile notizia della morte di Matteo Brandimarti, il...

Taurano unita nel dolore: la lettera che commuove per DomenicoTaurano si stringe attorno alla famiglia di Domenico, il piccolo scomparso sabato 21 febbraio.

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