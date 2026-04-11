La Ruota della Fortuna Gerry Scotti corre | Non perdo tempo Perché c’entra Amici

Durante la puntata della Ruota del Sabato Sera, Gerry Scotti ha invitato in studio alcuni concorrenti che avevano avuto molte difficoltà nelle precedenti puntate, in particolare con la presenza di numerose bancarotte, e ha dichiarato di non voler perdere tempo. La trasmissione si è concentrata sulla possibilità di dare loro una seconda opportunità. Nel frattempo, è stato annunciato un collegamento con il pubblico di Amici.

La Ruota del Sabato Sera è all’insegna della seconda chance: Gerry Scotti ha accolto in studio i concorrenti che sono stati – parecchio – sfortunati e che hanno beccato più “bancarotte” che soldi. Al suo fianco come sempre una magnifica Samira Lui, con un abito da sogno. Poi una battuta che non è passata inosservata: la puntata del sabato non è quella tradizionale, ed è anche la più veloce. Ovviamente il riferimento è al sabato sera, regno incontrastato di Maria De Filippi e del Serale di Amici. Cos’è successo nella puntata dell’11 aprile de La Ruota della Fortuna. La puntata del sabato sera de La Ruota della Fortuna è dedicata ormai alla seconda chance, per tutti i concorrenti che sono caduti a causa della “bancarotta fatale”.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti corre: “Non perdo tempo”. Perché c’entra Amici La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti non va in onda oggi – 3 marzo 2026 – perchè? Il motivoSalta la puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de “La Ruota della Fortuna” di Gerry Scotti. La Ruota della Fortuna, imprevisto per Gerry Scotti: affumicato in macchinaPiccola disavventura prima dell'inizio della puntata: ecco cos'è successo a Scotti e che look ha scelto la splendida Samira Lui Giornalista... La ruota della fortuna, Gerry Scotti “terrorizzato” si blocca: “Non mi presento più”