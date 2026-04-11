La roggia di Palma | notizie percorso e sorprese

Si svolge una conferenza-passeggiata dedicata alla storia e ai percorsi delle rogge, con un focus sulla roggia di Palma. L'evento fa parte della serie “Appuntamenti con l'autrice” e include una breve introduzione sul libro “Udine: le rogge nel cuore”. Durante l'incontro, verranno illustrate le caratteristiche e le sorprese legate a questo canale idrico, offrendo ai partecipanti un approfondimento sui suoi tracciati e sulla sua importanza storica.

Per la serie: “Appuntamenti con l'autrice”, conferenza-passeggiata (sul libro “Udine: le rogge nel cuore”) con breve introduzione sulla storia e percorsi delle rogge e approfondimento sulla roggia di Palma. Poi la scoperta, passeggiando, di una parte poco conosciuta ma soprendente, del suo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it