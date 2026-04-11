La Regione sblocca 18 milioni di euro per il Fondo di Garanzia Mutualistica

Da brindisireport.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Puglia ha approvato una delibera che prevede lo sblocco di 18 milioni di euro destinati al Fondo di Garanzia Mutualistica. Questa decisione mira a rafforzare il sistema produttivo locale attraverso un intervento finanziario specifico. La quota vincolata del risultato di amministrazione sarà utilizzata per questo scopo, con l’obiettivo di sostenere le attività del Fondo di Garanzia Mutualistica.

Intervento della Regione Puglia a sostegno del sistema produttivo locale. Con l'adozione dell'ultima delibera, è stata autorizzata l'applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per destinare 18 milioni di euro al potenziamento del Fondo di Garanzia Mutualistica (Gam(. Le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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