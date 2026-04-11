La Puglia che nutre la Puglia

In Puglia, il settore agricolo svolge un ruolo fondamentale nel garantire l’approvvigionamento locale. L’associazione ALPAA promuove un patto tra istituzioni e agricoltori per sostenere le attività agricole della regione. Ogni giorno, operatori e produttori contribuiscono a mantenere viva questa filiera, che rappresenta una parte importante dell’economia pugliese. L’obiettivo è rafforzare il legame tra territorio e produzione, valorizzando le risorse agricole della regione.

Come ALPAA, diamo voce a chi ogni giorno tiene in piedi la Puglia reale: piccoli produttori, allevatori, pescatori. Sono loro a custodire la qualità del nostro cibo, la biodiversità dei territori, la cultura materiale delle comunità. Eppure oggi vivono una condizione di fragilità strutturale. Nonostante le piogge abbondanti, la nostra regione continua a soffrire per la mancanza di invasi e infrastrutture capaci di trattenere e distribuire l’acqua. La logistica è frammentata, i costi di carburante e materie prime crescono in modo esponenziale, l’inflazione erode i margini, mentre la concorrenza di prodotti esteri privi degli stessi standard ambientali e sociali mette fuori mercato chi lavora nel rispetto delle regole.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Puglia che nutre la Puglia Leggi anche: Puglia trekking – il tetto di Puglia: Monte Cornacchia Gravina in Puglia: stasera “Fuoco, canto e rito” Orchestra di Puglia e BasilicataDi seguito il comunicato: Prosegue la Stagione Concertistica Federiciana con il suo secondo appuntamento, in programma venerdì 27 marzo, un concerto... La natura che nutre: le varietà orticole pugliesi non da frutto