Il governo ha annunciato l’intenzione di portare avanti la discussione sul salario minimo, con l’obiettivo di approvarlo tramite una legge. Contestualmente, si apre un’altra discussione sulla contrattazione collettiva, in cui si cerca di definire nuove modalità di negoziazione tra le parti sociali. La questione riguarda principalmente le regole e le modalità di determinazione dei salari nel settore del lavoro.

Il governo prova a chiudere la partita del salario minimo per legge e a riaprirla su un altro terreno: quello della contrattazione collettiva. Lo schema di decreto attuativo della delega sul lavoro, provvedimento ribattezzato ‘ Decreto Primo Maggio ’, mette nero su bianco che il trattamento economico "proporzionato e sufficiente", come prevede la Costituzione, va ricavato dai contratti nazionali, non da una soglia fissata per legge. Il messaggio politico è chiaro: la paga "giusta", nella visione dell’esecutivo, non nasce da un minimo legale ma dal rafforzamento del sistema negoziale, chiamato a tornare asse portante della tutela salariale.... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La premier rilancia i contratti

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