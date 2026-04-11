La polizia di Stato celebra il suo anniversario | criminalità in calo dal capoluogo a tutta la provincia di Verona

Venerdì 10 aprile si è tenuto il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato. In occasione, la questura di Verona ha condiviso dati relativi alla criminalità nel territorio, riguardanti gli anni 2024 e 2025. Dai report si evince una diminuzione dei reati sia nel capoluogo sia nell’intera provincia. La comunicazione include anche un riepilogo delle attività svolte e delle operazioni condotte nel periodo.

Si è celebrato venerdì 10 aprile il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato e, per l'occasione, la questura di Verona ha diffuso un quadro aggiornato sull’andamento della criminalità nel territorio scaligero, relativo al 2024 e al 2025, accompagnato da un resoconto delle. 🔗 Leggi su Veronasera.it Al Caps si parlerà anche di violenza sulle donne, la Polizia di Stato celebra il suo 174esimo anniversarioNella giornata di venerdì 10 aprile la Polizia di Stato della provincia di Forlì-Cesena celebrerà il 174esimo anniversario della sua fondazione con... La Polizia di Stato celebra il 174°anniversarioIn Piazza del Popolo a Roma la cerimonia alla presenza del ministro dell'Interno Piantedosi e del presidente del Senato La Russa. Temi più discussi: Un anniversario tra la gente: la Polizia celebra 174 anni di storia; La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° Anniversario; Nuovi veicoli e nuove divise per i poliziotti delle Uopi; 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato. Polizia di Stato, a Roma si celebra il 174° anniversario: la diretta con Mattarella, Piantedosi e PisaniIl Presidente della Repubblica conferisce medaglie d'oro al merito civile. In piazza del Popolo allestito lo Spazio della Legalità ... ilfattoquotidiano.it Polizia di Stato, oggi si celebra la festa del 174° anniversario della fondazioneStampaOggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà, a Roma, in Piazza del Popolo. Il tema del 174° Anniversario è La pol ... salernonotizie.it Stato fallito un corno, così Cuba resiste all’assalto finale Usa “Siamo un paese di pace ma non abbiamo paura”: il presidente Díaz-Canel replica alla narrativa di Trump, e di chi gli va dietro Roberto Livi x.com Demolito nel 2019, il palco non è mai stato ricostruito: il Comune continua a spendere migliaia di euro in noleggi temporanei. Mentre il restyling del parco fa discutere per la mancanza d’ombra, l’arena si prepara a ospitare Nek il 26 luglio tra le incognite di un r - facebook.com facebook