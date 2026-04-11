La pelle del mondo | anticipazioni ospiti quante puntate e streaming

Questa sera, alle ore 21,20, su Rai 3, va in onda la quinta puntata di “La pelle del mondo”, un nuovo programma di Rai Cultura prodotto da Be Water Film. La trasmissione si concentra su temi legati alla pelle e alla diversità, con ospiti e approfondimenti. Sono previste un totale di sei puntate, trasmesse ogni sabato sera. La programmazione è disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale di Rai.

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda la quinta puntata de “La pelle del mondo”,il nuovo programma di Rai Cultura, prodotto da Be Water Film. Un viaggio in sei puntate dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro. Alla conduzione Stefano Mancuso, professore universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio Lillo Petrolo, attore sensibile e brillante, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Le piante rappresentano una forma di comunità dalla quale gli umani dovrebbero trarre maggiore ispirazione.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - La pelle del mondo: anticipazioni, ospiti, quante puntate e streaming