La paziente è sveglia mentre la operano all' utero | nessuna cicatrice e tempi di recupero record una svolta all' ospedale di Ivrea
Una paziente è stata sottoposta a un intervento all'utero senza essere sedata, rimanendo sveglia durante tutta la procedura. L'operazione, normalmente complessa e con tempi di recupero prolungati, si è conclusa con successo, lasciando nessuna cicatrice visibile. La procedura si è svolta all’ospedale di Ivrea, considerato il secondo centro in Italia per questa tipologia di intervento, che ha dimostrato elevati standard di professionalità e innovazione.
Un intervento importante, delicato e di norma con un lungo decorso post-operatorio si trasforma in un intervento dalla rapida ripresa e che non lascia alcuna cicatrice visibile: eccellenza, professionalità e innovazione vanno in scena all'ospedale di Ivrea, secondo centro in Italia, dove per la.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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