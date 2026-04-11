La paziente è sveglia mentre la operano all' utero | nessuna cicatrice e tempi di recupero record una svolta all' ospedale di Ivrea

Una paziente è stata sottoposta a un intervento all'utero senza essere sedata, rimanendo sveglia durante tutta la procedura. L'operazione, normalmente complessa e con tempi di recupero prolungati, si è conclusa con successo, lasciando nessuna cicatrice visibile. La procedura si è svolta all’ospedale di Ivrea, considerato il secondo centro in Italia per questa tipologia di intervento, che ha dimostrato elevati standard di professionalità e innovazione.