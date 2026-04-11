La Nasa già pensa ad Artemis III ma solo nel 2028 gli astronauti sbarcheranno sulla Luna Nel 2032 la base permanente

Dopo il ritorno della missione Artemis II, la Nasa ha annunciato che il prossimo sbarco sulla Luna, Artemis III, è previsto per il 2028. La pianificazione include anche la costruzione di una base permanente sul satellite naturale, con l’obiettivo di completarla entro il 2032. Il programma spaziale continua a evolversi, con nuove tappe e obiettivi già definiti per le future esplorazioni lunari.

Neanche il tempo di festeggiare il successo della missione Artemis II che la Nasa già pensa alla prossima. I record dell’equipaggio di Orion e il perfetto ritorno a casa degli astronauti ha riacceso slancio e ambizioni nella nuova corsa alla Luna, aprendo la strada a una fase successiva del programma che punta non solo a tornare sul suolo lunare, ma a restarci stabilmente. A sottolinearlo è stato l’amministratore dell’Agenzia spaziale Usa, Jared Isaacman, che ha definito “preziosi” i dati raccolti durante la missione. Già nelle prossime settimane inizieranno i lavori per Artemis III, con le prime attività previste al Vehicle Assembly Building del Kennedy Space Center.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Nasa già pensa ad Artemis III, ma solo nel 2028 gli astronauti sbarcheranno sulla Luna. Nel 2032 la base permanente La NASA rimanda il ritorno sulla Luna: Artemis III sarà un test, sbarco con Artemis IV nel 2028Artemis III non porterà gli astronauti sulla Luna ma sarà una missione di test in orbita terrestre bassa. La NASA rinvia l’allunaggio: Artemis III non sbarcherà sulla Luna nel 2027La NASA cambia strategia sul programma Artemis e rinvia il ritorno dell’uomo sulla Luna.