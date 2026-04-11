Il Tribunale di Pesaro ha respinto un appello proposto dal Comune di Fano riguardo a una multa contestata per l'utilizzo di un velocar. La decisione conferma la validità della sentenza precedente, che aveva dichiarato l'illegittimità della sanzione. Di conseguenza, il Comune dovrà pagare anche le spese legali relative alla causa. La vicenda si è conclusa con un esito negativo per l'ente locale.

FANO L’indirizzo giurisprudenziale ormai è univoco. Nei giorni scorsi, il Tribunale di Pesaro ha respinto un appello che il Comune di Fano aveva promosso contro una sentenza favorevole al cittadino del giudice di pace in tema di Velocar. La novità è che invece che compensare le spese, come fino a qualche tempo fa faceva, il giudice ha ritenuto di condannare il Comune a rimborsare al cittadino chiamato in causa le spese legali, in misura pari a circa 3 volte la multa. L’avvocato Paolini Anche questo obiettivo, oltre naturalmente quello di annullare la sanzione dello strumento di Metaurilia, è stato raggiunto dall’avvocato Luca Rodolfo Paolini...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - «La multa del Velocar è illegittima». Il Comune di Fano perde anche in appello e ora dovrà pagare anche tutte le spese legali

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