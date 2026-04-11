la mostra rothko a firenze a gli altri eventi da non perdere

R othko a Firenze è una potente antologica dedicata all’artista statunitense e al suo rapporto con la città toscana iniziato nel 1950. Esposte una settantina di opere – mai viste in Italia – a partire dagli anni ’30. A Palazzo Strozzi, fino al 23 agosto. Mostra “Rothko a Firenze”: il segreto dei colori che parlano dritti all’anima X Leggi anche › Natura, arte e gusto: gli eventi da non perdere questa settimana Prosegue il tour di Casa Surace con La riunione di condominio – Tutti sotto lo stesso tetto, sagace satira che prende spunto dalla vita quotidiana. A Napoli, dal 17 al 19 aprile. La libertà di scegliere. 80 anni dal primo voto alle donne celebra un momento storico della nostra democrazia e nella conquista dei diritti civili. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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Due film da non perdere: “È l’ultima battuta?” e “Los Domingos”È L’ULTIMA BATTUTA?Genere: Commedia ???Regia: di Bradley Cooper, Con Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper Bradley Cooper sul red carpet...

Rothko a Firenze: dalla mostra al progetto sonoro e olfattivo di un’antica farmaciaLa grande mostra Rothko a Firenze, una delle più importanti dedicate al maestro dell’arte contemporanea, prende vita a Palazzo Strozzi, fino al 23...

Temi più discussi: Mark Rothko, soglia mistica della luce al convento di San Marco; I colori di Mark Rothko conquistano Firenze: una grande mostra in tre sedi; Rothko a Firenze: un viaggio nella presenza del colore sulle tracce di Beato Angelico e Michelangelo; La settimana culturale empolese: un viaggio nel cuore della mostra Rothko a Firenze e l’incontro con la Narrazione musicale.

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Settimana cultura a Empoli, la mostra 'Rothko a Firenze' e la 'Narrazione musicale'In occasione della mostra Rothko a Firenze, Palazzo Strozzi organizza un ciclo di presentazioni in sei biblioteche comunali di Firenze, in sette ... gonews.it

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