Mojtaba Khamenei, considerato erede della Repubblica islamica, si trova ricoverato da settimane dopo essere stato ferito durante i bombardamenti del 28 febbraio 2026. Secondo fonti ufficiali, la sua degenza si limita a impartire ordini, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute. La sua presenza in ospedale è stata confermata, ma non sono stati diffusi aggiornamenti sulle modalità o sulla durata del ricovero.

L’erede della Repubblica islamica, Mojtaba Khamenei, sta affrontando un lungo ricovero a seguito degli attacchi israeliani del 28 febbraio 2026. La nuova guida suprema è sfigurata al volto e ferita alle gambe, secondo tre fonti iraniane citate da Reuters, ma è comunque vigile e riesce a connettersi alle riunioni in audio conferenza, per discutere sulle questioni critiche e prendere decisioni anche sulla guerra e sui negoziati con gli Usa. La questione che riguarda le sue condizioni fisiche è piuttosto controversa, tanto che, nelle scorse settimane, persino Donald Trump non sapeva se fosse vivo realmente. Un altro fattore non indifferente e difficile da affrontare per il regime riguarda l’assenza di Mojtaba dallo scenario pubblico, visto che i suoi messaggi arrivano alla tv gestita dallo Stato soltanto attraverso i suoi delegati.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La lunga degenza di Mojtaba Khamenei: impartisce solo ordini. Ferito al volto e alle gambe dai bombardamenti

Guerra Iran, mistero sulle condizioni di Mojtaba Khamenei: "Ferito, nessuna prova che sia lui a dare ordini"Resta misteriosa la sorte di Mojtaba Khamenei, l’ayatollah eletto Guida suprema dell’Iran l’8 marzo 2026.

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