La legge dell’ex ferisce l’Atalanta | Boga regala tre punti alla Juve la Champions si allontana

La partita tra Atalanta e Juventus si è conclusa con una vittoria in trasferta per i bianconeri, grazie a un gol di Boga. La sconfitta ha portato l’Atalanta a sette punti di distanza dal quarto posto in classifica, posizione che garantisce l’accesso alla Champions League. La sfida si è giocata alla New Balance Arena e ha deciso l’esito con un risultato che influisce sulla corsa europea della squadra bergamasca.

Bergamo. La dura legge dell’ex allontana la Champions League da Bergamo per la prossima stagione. La Juventus fa il colpo alla New Balance Arena, strappando tre punti pesantissimi all’Atalanta, spedendola a -7 dal quarto posto, ultimo valido per la Champions League. E a decidere è chi il nerazzurro lo ha vestito: cross di Holm, gol di Jéremie Boga, con errore di Carnesecchi e della difesa. Uno 0-1 che resiste fino al triplice fischio, con tanti rimpianti per quelle occasioni mandate in fumo nel primo tempo. Un colpo durissimo da digerire, e non solo perché lo ha inferto chi è arrivato per non far rimpiangere il Papu senza mai davvero...🔗 Leggi su Bergamonews.it Atalanta Verona 1-0, Zappacosta regala un successo importante alla Dea. La squadra di Palladino si porta a -4 dalla Juvedi Redazione JuventusNews24Atalanta Verona 1-0, la rete di Zappacosta permette alla Dea di rientrare in piena lotta per l’Europa League. Juve 1-0: Boga decide, la corsa alla Champions è apertaLa Juventus si è portata a casa i tre punti contro l’Udinese con una vittoria di misura, 1-0, siglata da Boga nel primo tempo.