La guardia di finanza sequestra i beni di un ristoratore

La guardia di finanza di Roma ha sequestrato beni per oltre 80 mila euro a un ristoratore condannato per evasione fiscale. La misura è stata disposta a seguito di una sentenza definitiva contro l’imprenditore, che aveva operato nel settore della ristorazione nel litorale romano, a Nettuno. L’operazione si è conclusa con il sequestro dei beni dell’imprenditore, le cui attività sono state coinvolte nell’indagine giudiziaria.

La guardia di finanza di Roma ha sequestrato beni per oltre 80 mila euro dopo la sentenza definitiva nei confronti di un imprenditore in passato attivo nel settore della ristorazione sul litorale romano, a Nettuno, condannato per il reato di evasione fiscale.All’esito di una verifica fiscale. 🔗 Leggi su Latinatoday.it ‘Labubu’ contraffatti: la Guardia di Finanza ne sequestra trecentoNell’ambito delle attività di controllo del territorio dedicate alla sicurezza dei prodotti e alla tutela dei consumatori, il Comando Provinciale... Malpensa, la Guardia di Finanza sequestra oltre una tonnellata di sigaretteGli uomini della Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Varese – insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno... BANDA DELLA MAGLIANA: 1,5 MILIARDI per creare un impero | Le Origini del Sistema Criminale Temi più discussi: Carburanti, violazioni record sulla trasparenza dei prezzi; Andrea De Gennaro resta alla guida della Guardia di Finanza; Cosmoprof, blitz della Gdf: oltre 200mila prodotti sequestrati; Guardia di Finanza, proroga di altri sei mesi per De Gennaro. Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: resterà comandante generale fino al 31 dicembre 2026Guardia di Finanza, proroga di sei mesi per Andrea De Gennaro: il comandante generale resterà in carica fino al 31 dicembre 2026. La decisione del governo con un emendamento al decreto Sicurezza. infodifesa.it Corsa a due per la Guardia di finanza: Augelli e Cuneo favoriti per il ruolo di comandanteTanti i nomi in ballo, Augelli e Cuneo sono diventati i grandi favoriti per la successione di De Gennaro. Perde quota l’ipotesi di Buratti, attuale numero del corpo. A Sirico resta solo il supporto di ... editorialedomani.it OPERAZIONE “CALL ME”: ARRESTATO LATITANTE DI 'NDRANGHETA NEL VIBONESE Individuato nel centro di Vibo Valentia un giovane affiliato alla cosca Pardea Ranisi: decisiva l’azione congiunta tra Guardia di Finanza e Carabinieri https://www.calabri - facebook.com facebook Per il 174° #AnniversarioPolizia, al @Quirinale la #poliziadistato monta la Guardia d'onore. I poliziotti in divisa storica danno il cambio della guardia ai Granatieri dell’ @Esercito, accompagnati dalla #Bandamusicale poliziadistato.it/articolo/15306… #10aprile x.com