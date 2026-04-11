La Germani espugna Venezia trascinata da un super Burnell Gli highlights?

La Germani Brescia ha vinto in trasferta contro l’Umana Reyer Venezia con il punteggio di 74-89. La partita è stata caratterizzata da una buona prestazione di Burnell, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio nel punteggio per tutta la gara, ottenendo così un risultato importante per la classifica. La sfida si è conclusa con la Germani Brescia che ha consolidato la propria posizione tra le squadre di vertice del campionato.

Impresa di spessore per la Germani Brescia, che espugna il parquet dell’Umana Reyer Venezia con un convincente 74-89 e consolida il proprio status tra le grandi del campionato. Una vittoria che profuma di maturità, costruita con pazienza e qualità, e rifinita da un ultimo quarto di grande.🔗 Leggi su Bresciatoday.it La Germani si ferma contro Varese. Brescia battuta allo scadere 98-96. Gli highlightsUna sconfitta che brucia, perché maturata dopo quaranta minuti di grande personalità, intensità e qualità.