La fine di Artemis II è un nuovo inizio

Il viaggio dei quattro astronauti attorno alla Luna si è concluso, segnando una tappa significativa nel programma spaziale. La missione ha coinvolto il completamento di un'orbita lunare e il ritorno sulla Terra. Le autorità hanno confermato che l'esperienza servirà come base per future esplorazioni e sviluppi nel settore spaziale. Nessun dettaglio è stato ancora comunicato sui piani successivi o sui risultati ottenuti durante la missione.

Il viaggio dei quattro astronauti intorno alla Luna segnerà i prossimi anni delle esplorazioni spaziali, tra progetti grandiosi e molte incertezze Dopo avere viaggiato per giorni a decine di migliaia di chilometri orari nello Spazio profondo, alle 2:07 di sabato 11 aprile (ora italiana) la capsula Orion si è posata lentamente sull’oceano Pacifico, frenata dai paracadute che l’hanno accompagnata negli ultimi chilometri di discesa verso la Terra. L’ammaraggio ha segnato la fine della missione Artemis II per i quattro astronauti a bordo, che in poco più di una settimana hanno percorso oltre un milione di chilometri e fatto un giro intorno alla Luna. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - La fine di Artemis II è un nuovo inizio Artemis II, nuovo record di distanza dalla Terra, Trump: ‘Siete pionieri moderni’“Un giorno storico, non dimenticate di godervi il panorama” è un passaggio del messaggio che gli astronauti della missione Artemis II hanno ascoltato... NASA Artemis II, nuovo rinvio del lancio verso la Luna: le cause e l’impatto sulla data della missioneUn’anomalia nel sistema di elio dello stadio superiore dello SLS impone il rientro del razzo al VAB: la finestra di lancio di marzo per Artemis II è... NASA revealed New Artemis II 8-day Moon Journey to Surpass Apollo 13! Temi più discussi: Le prime ore di Artemis 2 verso la Luna; La fine di Artemis II è un nuovo inizio; Con Artemis II l'umanità tornerà oltre l'orbita terrestre bassa, verso la Luna per continuare a scrivere la storia; È partita la missione Artemis II della Nasa verso l’orbita lunare. La fine di Artemis II è un nuovo inizioIl viaggio dei quattro astronauti intorno alla Luna segnerà i prossimi anni delle esplorazioni spaziali, tra progetti grandiosi e molte incertezze ... ilpost.it Tutto pronto per il rientro della Orion di Artemis 2: ecco come seguirlo onlineL’ammaraggio nell’Oceano Pacifico è previsto per le 2.07 di domani mattina, ora italiana. Negli Stati Uniti sarà quindi ancora la serata del 9 aprile 2026, che segnerà la conclusione della storica mis ... repubblica.it Mancano poche ore alla fine della missione Artemis II! La tensione è sempre più palpabile. I giorni del flyby sono stati particolarmente pesanti e difficili, ma nelle ultime 48 ore gli impegni sono diminuiti molto e hanno potuto riposare. Ora gli astronauti si stanno - facebook.com facebook Spazio: Artemis II torna dalla luna, rinviato lancio di Isar Aerospace x.com