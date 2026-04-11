Nella ex chiesa di San Domenico si svolge la festa provinciale della polizia, un momento che riunisce ufficiali e cittadini. Negli ultimi tempi, le forze dell’ordine hanno gestito più di un caso a settimana legato a stalking e violenze domestiche. La sala ospita anche esposizioni che ripercorrono la storia della polizia, mentre le divise sono spesso protagoniste di interventi quotidiani in situazioni di emergenza.

Una sala che parla di storia, quella della ex chiesa di San Domenico, e una divisa che quella storia la attraversa ogni giorno. È qui, nel cuore della città della Fortuna, che la Questura di Pesaro e Urbino ha scelto di celebrare il 174° anniversario della Polizia di Stato. Una scelta non casuale: portare la festa fuori dal capoluogo, dentro uno dei luoghi simbolo di Fano. La cerimonia si è aperta ieri mattina con il colpo d’occhio dei gonfaloni: quello della Provincia di Pesaro e Urbino, quelli dei Comuni di Pesaro e Urbino, decorati al valor civile, e quello della città ospitante. Accanto, il labaro dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La festa provinciale della polizia . Dallo stalking alle violenze in casa. Più di un caso ogni settimana

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Festa e bilanci della Polizia. Più controlli in provincia. Crescono reati e arresti. Il questore Mazza ai salutiVarese, la cerimonia alle Ville Ponti alla presenza delle autorità locali. In aumento nel 2025 anche il numero dei minori coinvolti in attività criminali. ilgiorno.it

Dopo l’assenza a Berlino, nessun film italiano sarà in concorso anche al più prestigioso festival internazionale. Tra registi senza opere pronte, fondi assegnati in modo discutibile e polemiche al ministero della Cultura, il sistema-cinema italiano appare sempre - facebook.com facebook

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