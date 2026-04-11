La devastazione dello stabilimento ex Tedaldi due giorni dopo l' incendio

Due giorni dopo l’incendio, lo stabilimento ex Tedaldi mostra i danni causati dal grosso incendio scoppiato giovedì mattina intorno alle 6. Le fiamme hanno provocato ingenti danni alla struttura, e i soccorritori hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. La situazione attuale dell’edificio è caratterizzata da crolli e parti annerite dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Dopo lo spegnimento delle fiamme, ecco la situazione dello stabilimento Fileni a seguoto del grosso rogo scoppiato giovedì intorno alle 6 di mattina. Ad andare a fuoco due strutture della ex Tedaldi, a San Colombano, frazione del Comune di Meldola, in via Strada del Mezzo. In cielo si era levata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ex Ilva, dopo due anni riattivato l’Altoforno 2 nello stabilimento di TarantoEra fermo dal 20 gennaio 2024, l’altoforno 2 nello stabilimento ex Ilva di Taranto che ora è tornato a funzionare. Leggi anche: Crisi auto, trema lo stabilimento Pierburg: due offerte sul tavolo per il dopo-Rheinmetall