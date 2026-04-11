Da quando ha assunto la carica di presidente, Javier Milei ha portato al centro del dibattito pubblico una critica allo Stato sociale. Durante le sue dichiarazioni, ha affermato che il modello attuale rischia di diventare una tassa che il merito paga all'invidia. Le sue parole hanno suscitato reazioni e hanno alimentato discussioni sulla direzione delle riforme sociali nel paese.

Javier Milei, da quando si è insediato come presidente della Repubblica Argentina, ha riportato al centro del dibattito una provocazione ideologica: lo Stato sociale, per come lo abbiamo conosciuto, rischia di trasformarsi in una “tassa che il merito paga all'invidia”. È un concetto che fa da pilastro della sua retorica politica e lo ha trasformato in un tormentone popolare per giustificare la sua lotta contro quello che definisce lo “Stato predatore”. Non è solo una provocazione filosofica quella di Milei, ma una fotografia reale di un sistema che, in nome di una presunta giustizia sociale, finisce per punire chi produce e premiare l’assistenzialismo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La critica di Milei allo Stato sociale: tra retorica e riforme

Sociale, Tiso (Accademia Ic): “Pensioni in italia tra incertezze e riforme”Sociale, Tiso(Accademia IC): “Pensioni in Italia tra incertezze e riforme” “Il tema delle pensioni è uno dei più discussi e delicati dei nostri tempi.