La crisi dello Stretto di Hormuz si abbatte sulla sanità

La crisi nello Stretto di Hormuz sta avendo ripercussioni anche sulla sanità, oltre a influenzare il settore energetico. Oltre al petrolio e al gas, dal tratto di mare attraversano materiali e materie prime che non sono strettamente legate all’energia. La situazione crea tensioni e preoccupazioni tra le varie nazioni coinvolte, evidenziando come le ripercussioni di un conflitto in quella zona si estendano oltre il settore dei combustibili fossili.

Non solo petrolio e non solo gas: dallo Stretto di Hormuz passano anche materiali e materie prime non direttamente ricollegabili al settore energetico. La preoccupazione massima in questi giorni è ovviamente legata al mancato arrivo di scorte di greggio in Europa e in Asia e al conseguente aumento dei prezzi, a livello internazionale, degli idrocarburi. Ma, per l’appunto, altri comparti vitali a livello economico e sociale stanno iniziando a soffrire per carenze di scorte e per l’impennata dei prezzi. A partire dalla sanità, ancorata alle importazioni dal Golfo di diversi materiali indispensabili per garantire la continuità dei servizi. E adesso molte associazioni, in Italia come all’estero, lanciano l’allarme.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La crisi dello Stretto di Hormuz si abbatte sulla sanità Trump si lamenta della mancanza di sostegno sulla questione dello Stretto HormuzIl presidente americano Donald Trump si lamenta della mancanza di sostegno sulla questione dello Stretto Hormuz. Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe esser un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale. Praise Be to Allah on Easter Sunday - Donald Trump’s Mind Is GONE