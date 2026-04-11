La comunità stretta in preghiera | Gentile e sempre presente

Un dodicenne di nome Matteo Brandimarti, residente a San Benedetto del Tronto, è morto accidentalmente in una vasca idromassaggi presso una Spa nel Montefeltro. La comunità si è radunata in preghiera, ricordando il ragazzo e la sua presenza costante. Secondo quanto si è appreso, il minore frequentava regolarmente la parrocchia locale. Le autorità stanno indagando sulle circostanze della tragedia.

Matteo Brandimarti, il dodicenne sambenedettese che ha trovato la morte nella vasca idromassaggi in una Spa di Pennabilli, nel Montefeltro, era solito frequentare la parrocchia S. Pio X di San Benedetto e lo conosceva bene il parroco don Ulderico, ancora incredulo per l’accaduto. "La morte di Matteo è una perdita enorme per la nostra comunità. Era un bambino intelligente, capace, disponibile, curioso e sempre presente. Un bambino buono e gentile – lo ricorda il parroco – Due anni fa aveva fatto la prima comunione nella nostra parrocchia. Faceva parte del coretto dei bambini e ogni sabato, insieme ai compagni, veniva per animare la messa pomeridiana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Buon pomeriggio, cortesemente chi è cosi gentile da mostrarmi la mia cucina rimodernata Vorrei tenere lo scheletro perché di multistrato. Disposta a cambiare tutto. Grazie a chi mi aiuterà! - facebook.com facebook