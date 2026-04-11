La collana di perle è ancora il gioiello più chic di tutti parola di Andy Sachs | indossala come Anne Hathaway ne Il Diavolo Veste Prada 2

Una collana di perle rimane uno dei gioielli più apprezzati, come dimostra l’uso che ne fa un personaggio noto in un sequel cinematografico. Spesso, nel mondo della moda, si ricorre anche a capi e accessori di famiglia o provenienti dall’armadio della nonna, che si rivelano preziosi per creare look eleganti e senza tempo. Questa tendenza si combina con la semplicità e la raffinatezza di pezzi classici come le perle.

L’armadio della nonna, si sa, può rivelarsi il più inestimabile dei tesori quando si tratta di reperire cimeli couture con cui elevare il proprio. Ebbene, è proprio in questo scenario nostalgico che si colloca una delle tendenze più forti della primavera 2026: stiamo parlando della sempreverde collana di perle, tornata ad occupare l’Olimpo degli accessori irrinunciabili in tempi recenti, come la regina incontrastata. La più elegante delle silenziose dichiarazioni di stile si conferma ora la prima alleata per definire il look quotidiano, impreziosendolo in un attimo con fare ricercato: emblema di quella femminilità sofisticata, senza tempo,... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La collana di perle è ancora il gioiello più chic di tutti, parola di Andy Sachs: indossala come Anne Hathaway ne “Il Diavolo Veste Prada 2” Anne Hathaway, con la «frangia di Andy Sachs» per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway e la frangia iconica Complice una frangia, anzi, «la frangia», quella che nel primo film delinea il glow up del personaggio, tracciando... Anne Hathaway riconferma la «frangia di Andy», Meryl Streep punta sulle pink lips: i beauty look delle protagoniste de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway bissa l'iconica «frangia di Andy» Autore dell'hair look è il fidato Orlando Pita, che ha riconfermato per l'appunto l'iconico...