La Città di Torino celebra Claudio Baglioni | la consegna della pergamena in Sala Rossa

Venerdì 10 aprile, nella Sala Rossa del Comune di Torino, si è svolta una cerimonia per consegnare una pergamena a Claudio Baglioni. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità cittadine, tra cui il sindaco e alcuni assessori, che hanno consegnato ufficialmente il riconoscimento. La celebrazione ha segnato i 40 anni di carriera del cantante, riconoscendo il suo contributo nel panorama musicale italiano.

“Strada facendo”, si sono aperte anche le porte della Sala Rossa del Comune di Torino. È stato omaggiato con una pergamena della Città di Torino il celebre cantante Claudio Baglioni, consegnata da sindaco e assessori nella giornata di venerdì 10 aprile, per celebrare i 40 anni di carriera del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Claudio Baglioni diventa Ambasciatore della Bellezza: Venezia gli consegna un titolo che suona come una canzoneC’è qualcosa di profondamente musicale nel modo in cui certe notizie arrivano: non fanno rumore, ma restano. Claudio Baglioni nominato Ambasciatore della Bellezza(Adnkronos) – Claudio Baglioni ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto. Temi più discussi: Il gusto della storia. Torino e il cibo nell'Archivio della Città; Claudio Baglioni a Palazzo Civico. La Città di Torino omaggia l’artista, che a settembre concluderà il suo tour di concerti in piazza San Carlo – TorinoClick; Claudio Baglioni riceve in Sala Rossa il premio alla carriera della Città di Torino; CONVOCAZIONE Rappresentativa provinciale Under 14 Torino (Città di Torino) – 09/04/2026 - Lega Nazionale Dilettanti Piemonte. La Città di Torino celebra Claudio Baglioni: la consegna della pergamena in Sala RossaStrada facendo, si sono aperte anche le porte della Sala Rossa del Comune di Torino. È stato omaggiato con una pergamena della Città di Torino il celebre cantante Claudio Baglioni, consegnata da ... torinotoday.it Claudio Baglioni riceve la pergamena della Città Con Torino ho un rapporto lunghissimoL'onorificenza in vista del concerto finale del Gran tour, la vita è adesso, il 18 settembre in piazza San Carlo. In sala rossa ha ricordato i debutti all'ex Pala Ruffini, l'inno per le Olimpiadi de ... rainews.it Città di Torino. . Cerimonia di consegna di una pergamena della Città di Torino a Claudio Baglioni. Diretta streaming venerdì 10 aprile 2026. - facebook.com facebook Consiglio Comunale di #Torino. Oggi, 8 aprile, dalle h. 13.00 la diretta web dalla Sala Rossa su: - Pagina Fb della Città: facebook.com/cittaditorino/ - Canale multimediale: servizi.comune.torino.it/consiglio/mult… - YT della Città: youtube.com/user/YouTorino x.com