Dopo l’arresto di un membro della famiglia reale, è emersa una chiamata tra William e Andrea, rivolta a chiarire alcuni aspetti delle relazioni familiari. La conversazione, avvenuta in modo riservato, ha portato alla luce alcuni scambi di parole tra i due e ha fornito informazioni sui rapporti interni alla famiglia. Finora, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul contenuto della conversazione.

La chiamata di William allo zio Andrea dopo l’arresto svela nuovi dettagli riguardo le tensioni e i rapporti all’interno della famiglia reale britannica. A rivelare questo dettaglio molto interessante è la nuova biografia sulla regina Elisabetta II, intitolata Elizabeth II: In Private. In Public. The Inside Story e scritta da Robert Hardman. La chiamata segreta di William a zio Andrea. Secondo quanto riportato nel libro di Hardman, William avrebbe telefonato in gran segreto ad Andrea nella notte stessa in cui il re Carlo III aveva annunciato la revoca dei titoli reali, nell’ottobre 2025, per “offrire le sue condoglianze”. Un gesto che aveva colpito profondamente l’ex duca di York, facendogli rivalutare il rapporto con il nipote che, sino a quel momento, non era stato affatto buono. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La chiamata segreta di William ad Andrea: cosa si sono detti

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