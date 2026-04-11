LA CARTA D’IDENTITÀ Messico-Sudafrica è la prima di 104 gare

Il torneo tra il Messico e il Sudafrica rappresenta la prima delle 104 partite in programma, con un calendario che si estende su 39 giorni e coinvolge 48 squadre. La competizione inizia il prossimo 11 giugno con una partita tra due nazionali. La manifestazione si svolge in diverse sedi, e le partite sono distribuite durante tutto il periodo stabilito.

Quarantotto squadre, 39 giorni di gare, 104 partite: il prossimo 11 giugno, con la sfida tra Messico e Sudafrica, comincerà il Mondiale di calcio United 2026 che si disputerà tra Stati Uniti, Messico e Canada e designerà, il 19 luglio a New York, la squadra che succederà all’Argentina sul trono del calcio. Il Mondiale tornerà negli States a 32 anni da Usa ‘94, un trionfo economico e di pubblico laddove il calcio era uno sport ben poco seguito. Ora è tutto cambiato. E l’Italia, finalista di quel Mondiale contro il Brasile, questa volta non ci sarà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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