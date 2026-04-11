Gli astronauti della missione Artemis II sono rientrati sulla Terra dopo dieci giorni trascorsi nello spazio, durante i quali hanno esplorato il lato nascosto della Luna. La capsula Orion è atterrata nell’Oceano Pacifico, dove è stata recuperata. La missione, definita storica, si è conclusa con un ammaraggio spettacolare, segnando il ritorno sulla Terra dell’equipaggio dopo il viaggio nello spazio profondo.

Al termine di una missione storica di dieci giorni alla scoperta del lato nascosto della Luna, gli astronauti della missione Artemis II sono rientrati sulla Terra con un ammaraggio spettacolare nell’Oceano Pacifico. La capsula Orion è ammarata alle 17,07 locali, le 2,07 della notte in Italia, vicino a San Diego, California. La distanza totale percorsa è stata di 694.481 miglia e la missione della NASA ha superato il record di distanza stabilito dall’Apollo 13 nel 1970. Gli astronauti della missione Artemis II sono usciti dalla capsula Orion, aiutati dal personale a bordo della nave di recupero, ma con un fuori programma: non sono arrivati a bordo della nave di recupero, ma a soccorrerli sono stati gommoni che avevano il compito di accompagnare la capsula alla nave. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - La capsula Orion è ammarata, la missione Artemis II è compiuta. Fuoriprogramma per gli astronauti

La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IILa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico.

Temi più discussi: Perché il guasto al bagno della capsula Orion, ora risolto, poteva diventare un serio problema (e sapete che era già successo?); La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis II; Artemis II oggi: Orion batte record Apollo 13 e torna verso la Terra; Artemis II, il giorno del passaggio ravvicinato alla Luna.

La navetta Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis IISono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 ha portato nuovamente un equipaggio nell'orbita della Luna e alla distanza maggiore dalla Terra mai raggiunta da ... ansa.it

La capsula Orion è ammarata, missione compiuta per Artemis II(ANSA) - ROMA, 11 APR - La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che a 56 anni dal vol ... gazzettadiparma.it

La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

La capsula Orion è ammarata al largo della California, missione compiuta per Artemis II. A bordo i 4 astronauti del ritorno alla Luna #ANSA x.com