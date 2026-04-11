Juventus vittoria fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta

La Juventus ha ottenuto una vittoria importante a Bergamo contro l’Atalanta. La squadra ha segnato un gol decisivo grazie a Boga, che ha portato il risultato sul 2-1. Con questa vittoria, la Juventus ha salito temporaneamente al quarto posto in classifica, superando il Como. La partita si è giocata allo stadio “New Balance Arena”.

Juventus di corto muso a Bergamo: Boga firma il sorpasso Champions. La Juventus espugna la “New Balance Arena” e si riprende il quarto posto in classifica, superando momentaneamente il Como. In una sfida carica di tensione e significati europei, a decidere il match è stato il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, vittoria fondamentale a Bergamo contro l’Atalanta Juventus, esame ad alta quota a Bergamo: contro l’Atalanta sfida chiave per la ChampionsLa Juventus è attesa da un banco di prova cruciale nella corsa in campionato: sabato 11 aprile alle ore 20:45, al New Balance Arena, i bianconeri... Leggi anche: La notte della verità per Koopmeiners: a Bergamo contro l’Atalanta per riprendersi la Juventus I tifosi della Juventus soffrono molto dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Atalanta