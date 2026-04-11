Juventus Spalletti commenta il rinnovo Vogliamo combattere

Luciano Spalletti ha commentato il suo rinnovo con la Juventus, sottolineando che l’Allianz Stadium rappresenta un luogo di sfide. Ha affermato che ora è il momento di lottare, in relazione al suo nuovo accordo con il club. La conferma del legame tra l’allenatore e la squadra è stata resa ufficiale recentemente.