Juventus Spalletti commenta il rinnovo Vogliamo combattere
Luciano Spalletti ha commentato il suo rinnovo con la Juventus, sottolineando che l’Allianz Stadium rappresenta un luogo di sfide. Ha affermato che ora è il momento di lottare, in relazione al suo nuovo accordo con il club. La conferma del legame tra l’allenatore e la squadra è stata resa ufficiale recentemente.
Spalletti e il rinnovo in bianconero: “L’Allianz è un teatro, ora dobbiamo combattere”. Il legame tra Luciano Spalletti e la Juventus si consolida ufficialmente. Dopo la firma sul rinnovo contrattuale, il tecnico toscano ha condiviso riflessioni profonde che spaziano dall’estetica del calcio alla filosofia di vita, tracciando la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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Juventus, Spalletti: Il mio rinnovo non è la priorità. Nazionale Ecco cosa serve ora
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Il discorso di Spalletti conquista i social e una frase diventa virale: Ora ci si leva dai co***oni...Sui profili ufficiali della Juve spuntano le parole dell'allenatore, fresco di rinnovo: gli utenti si scatenano per un pezzo in particolare ... corrieredellosport.it
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