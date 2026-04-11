Juventus | Spalletti blindato fino al 2028

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto con Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano, che ha già lasciato un messaggio sui social rivolto ai tifosi, continuerà a guidare la squadra nelle prossime stagioni. La decisione arriva in un momento di cambiamenti per il club, con Spalletti che si prepara a dirigere la fase di rifondazione della squadra.

La Juventus ha blindato Luciano Spalletti con il rinnovo ufficiale fino al 30 giugno 2028. Il tecnico toscano, che ha già salutato la squadra e i tifosi sui canali social del club con un messaggio carico di pragmatismo, filosofia di gioco e ambizione, è pronto a guidare la rifondazione bianconera. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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