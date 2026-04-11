Juventus | Rudiger rinforzo ideale

La Juventus ha annunciato di aver trovato in Antonio Rüdiger il nuovo rinforzo per la difesa, con l’obiettivo di rafforzare la squadra nel mercato estivo del 2026. La società ha raggiunto un accordo con il difensore tedesco, che si unirà al club a partire dalla prossima stagione. La trattativa si è conclusa dopo negoziati che sono durati diverse settimane.

La Juventus ha individuato in Antonio Rüdiger il rinforzo ideale per rafforzare la difesa nel mercato estivo 2026. Il centrale tedesco del Real Madrid, 33 anni a novembre, resta un obiettivo di grande appeal per Luciano Spalletti, che lo ha già allenato ai tempi della Roma e lo considera un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Rudiger, rinforzo ideale Juventus, chieste informazioni per RudigerLa Juventus vuole rinforzare la difesa Secondo quanto riportato da Schira, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per Toni Rudiger,difensore del... Juventus, Schira “Spalletti spinge per Rudiger”In base a quanto riportato da Nico Schira, Spalletti può avere un ruolo importante per il futuro di Rudiger.