Juventus Palladino è la bestia nera della Vecchia Signora | i precedenti delle sfide tra il tecnico e i bianconeri

Palladino ha affrontato la Juventus in diverse occasioni e ha ottenuto risultati positivi contro la squadra bianconera. Le partite tra il tecnico e i suoi avversari sono state caratterizzate da successi che lo hanno contraddistinto come un ostacolo difficile da superare per i bianconeri. I precedenti delle sfide tra Palladino e la Juventus mostrano un trend favorevole all’allenatore, che si è dimostrato un avversario ostico per la squadra torinese.

di Angelo Ciarletta Palladino è la bestia nera della Juventus da allenatore: i precedenti delle sfide tra il tecnico e la Vecchia Signora. Tutti i dettagli. Tra Raffaele Palladino e la Juventus c’è un filo sottile ma resistente, un gioco di sguardi fatto di continui incroci e allontanamenti. L’attuale tecnico dell’Atalanta è cresciuto calcisticamente proprio con la maglia bianconera, un trampolino di lancio che non ha mai dimenticato. Eppure, da allenatore, si è trasformato in un autentico tabù per la sua ex squadra. La bestia nera della Signora I numeri parlano chiaro: Palladino possiede uno score quasi immacolato contro la Juve. Nelle ultime tre sfide non ha mai perso, collezionando due vittorie e un pareggio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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