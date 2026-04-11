Juventus | McKennie out
La Juventus affronterà l’anticipo della 32ª giornata di campionato contro l’Atalanta, in programma sabato 11 aprile alle 20:45 a Bergamo. La squadra dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori chiave, McKennie, che non sarà disponibile a causa di una squalifica. La partita si svolgerà sul campo dell’Atalanta e rappresenta una sfida importante per la formazione bianconera.
La Juventus si prepara alla delicata trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta (anticipo della 32ª giornata in programma sabato 11 aprile 2026 alle 20:45) senza uno dei suoi uomini più importanti: McKennie salterà la sfida per squalifica. Non si tratta di un infortunio o di una scelta tecnica, ma di una sanzione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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