Juventus Maresca era stato vicino alla Juventus in Autunno

Durante l’autunno, Maresca era stato vicino a diventare l’allenatore della Juventus. Questa possibilità non si è concretizzata, come rivelato da Fabrizio Romano su YouTube, che ha spiegato come la trattativa fosse in corso in quel periodo. La Juventus aveva preso in considerazione il suo nome per la panchina, ma alla fine l’accordo non è arrivato. La scelta è ricaduta su un’altra soluzione.

Maresca-Juve: il retroscena di un matrimonio mancato. Secondo quanto svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano attraverso il suo canale YouTube, la panchina della Juventus ha rischiato seriamente di parlare un’altra lingua durante l’autunno. Tra i mesi di ottobre e novembre della stagione attuale, la dirigenza bianconera L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Maresca era stato vicino alla Juventus in Autunno Calciomercato, Licina vicino alla Juventus: il calciatore era seguito anche dal MilanIl calciomercato chiude ufficialmente tra due giorni: dalle 20:00 del 2 di febbraio, non potranno più arrivare nuovi giocatori nella nostra Serie A. Simic svela: «Prima di giocare per Inter e Milan sono stato vicino alla Juventus. Ecco perché è saltato tutto»di Redazione JuventusNews24Dario Simic ha rivelato di essere stato ad un passo dal trasferimento alla Juventus, spiegando poi perché è saltato...