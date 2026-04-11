Juventus Malen che rimpianto | tripletta in giallorosso

Donyell Malen ha segnato una tripletta nell’ultima partita della Roma contro il Pisa, dimostrando il suo valore in campo. La Juventus, che aveva seguito il giocatore in passato, ora si trova a riflettere su quella che si può definire una perdita importante. La tripletta di Malen ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, portando alla luce il suo ruolo nel match e il suo impatto sulla partita.

Donyell Malen ha realizzato una tripletta nell’ultima uscita della Roma contro il Pisa e si riconferma essere un grosso rimpianto per la Juve. Il “buco” Malen in attacco: il rimpianto per il colpo mancato. Secondo quanto analizzato da Tuttosport, resta vivo in casa bianconera il L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Malen che rimpianto: tripletta in giallorosso Leggi anche: POTM Serie A febbraio, Dimarco battuto: vince il giallorosso Malen Roma, scacco matto di Massara: Malen è già tutto giallorossoNella mattinata di oggi, le stanze del potere di Trigoria hanno emesso un verdetto che traccia il solco del prossimo triennio: il riscatto di Donyell...